Italia Femminile, in programma due amichevoli vista Mondiale

Il percorso di avvicinamento della Nazionale Femminile verso il Mondiale riprenderà a novembre con due amichevoli. Dopo l’ottima prestazione nel test contro il Brasile, la squadra di Milena Bertolini è ora attesa da un doppio ravvicinato impegno che consentirà alla Ct di proseguire la preparazione in vista della competizione iridata. Come riportato dal sito della Figc, venerdì 11 novembre alle ore 17.30 (diretta su Rai 2) allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro l’Italia affronterà l’Austria, mentre due giorni dopo volerà a Belfast dove martedì 15 novembre (ore 20 italiane, diretta su Rai Sport + HD) al ‘Seaview’ è in programma la sfida contro l’Irlanda del Nord.

La Nazionale Femminile giocherà per la prima volta al ‘Teghil’ di Lignano Sabbiadoro, che in passato ha già ospitato alcune gare delle selezioni giovanili maschili. I precedenti contro l’Austria sorridono alle Azzurre, che si sono aggiudicate quattro dei cinque confronti, compreso l’ultimo andato in scena nel giugno del 2021. Più che favorevole anche il bilancio contro l’Irlanda del Nord, battuta in tutti e tre i match disputati finora.