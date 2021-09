SVIZZERA – «Una partita importante, da vincere, dobbiamo fare i tre punti. Lo avremmo fatto in ogni caso. Io credo che loro hanno dei giocatori importanti fuori ma tanti sono di valore e fisici, sarà una gara difficile, non bisognerà farsi ingannare dalle assenze, non basterà una partita appena sufficiente».

GARA DIVERSA – «Giocheranno di più, forse avremmo qualche spazio in più. Anche a giugno il risultato fu un po’ bugiardo, ci misero in difficoltà nel primo tempo e in qualche occasione abbiamo concesso un po’ troppo campo in ripartenza. Sembra non ci sia stata partita ma non è così: il confine è molto sottile tra pareggiare una partita e vincerla 3-0».

ULTIMA DA TITOLARE IN FINALE – «Sto bene, mi sono allenato bene, ho avuto questo mese per dare continuità, alla mia età è molto importante. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni».