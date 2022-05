Italia, Bonucci: «La delusione del Mondiale difficilmente passerà»

Leonardo Bonucci, ex Milan, è intervenuto dal ritiro dell’Italia in vista della gara contro l’Argentina: le sue parole sul mancato Mondiale

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia, Leonardo Bonucci ha dichiarato:

MONDIALE FERITA APERTA – «Sì, fin quando non si giocherà sarà così. La colpa è nostra, bastava davvero poco per poterci giocare qualcosa di davvero unico per la carriera di un giocatore. Ringraziamo Messi per le belle parole spese per noi, domani si incontreranno due nazionali vincenti e vogliamo dare spettatore per portare a casa il trofeo».

