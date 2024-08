Isaksen a DAZN: «Contro il Milan non è mai facile ma abbiamo FATTO BENE. Per la ripresa sono CONTENTO» - Milan News 24

Isaksen a DAZN: «Contro il Milan non è mai facile ma abbiamo FATTO BENE. Per la ripresa sono CONTENTO». Le parole

Gustav Isaksen ha parlato così a Dazn dopo Lazio Milan.

SVOLTA NELLA RIPRESA – «Deve essere la nostra caratteristica. Non è mai facile contro il Milan ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene. E’ stato difficile dopo il primo tempo in cui non abbiamo fatto abbastanza, ma sono contento per la ripresa».

PIU’ GOL – «Vorrei tirare di più perché ho avuto oggi l’occasione per farlo. Non devo sempre passarla, devo fare più gol, così forse gioco di più da titolare. E’ quello che voglio, voglio essere negli undici titolari. Oggi penso di aver fatto bene, quando vado in campo voglio fare la differenza in avanti, voglio giocare così».

BARONI E SARRI – «Sono due allenatori diversi. Sarri mi chiedeva di più in fase difensiva, Baroni mi ha detto che devo avere la testa libera quando gioco e fare la differenza in avanti, andare negli uno contro uno. Sono contento di giocare in questo modo, voglio giocare così. Due diversi allenatori, Baroni mi piace».