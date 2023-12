Inzaghi sullo scudetto: «Scriveranno che l’Inter non ha rivali, sono abituato a tutto»

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha detto la sua sulla lotta scudetto dopo la vittoria ottenuta contro il Napoli

Intervenuto nel postpartita di Napoli Inter, Simone Inzaghi si è fermato ai microfoni di Dazn. Il tecnico nerazzurro ha risposto così sul tema della lotta scudetto, rivolgendosi alla stampa e mandando un messaggio alle rivali come Juve e Milan.

LE PAROLE – «Domani scriveranno che l’Inter non ha rivali, questo fa parte del calcio. Sono e siamo abituati a tutto. Voglio ringraziare i tifosi che oggi erano qui con noi: un abbraccio a chi era qui e a chi non è potuto venire per le restrizioni».

