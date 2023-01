Pippo Inzaghi: «Il Milan ha tutto per recuperare sullo scudetto. A Leao dico…». Così l’ex giocatore e allenatore del Milan

Intervistato dal Corriere della Sera, l’allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi, ha parlato della sua ex squadra, il Milan.

MILAN – «Il Milan ha un grande allenatore come Pioli e dirigenti all’altezza come Maldini e Massara, sanno bene cosa fare. Chiaro che il Napoli ha viaggiato a velocità doppia, ma sono convinto che i rossoneri abbiano tutto per provare a recuperare per lo scudetto e per andare avanti in Champions, per vivere quelle notti che i tifosi conoscono bene».

DE KETELAERE – «De Ketelaere? È forte, ma è giovane e va aspettato, come si è fatto per Leao. Potrà diventare protagonista, ha qualità. Bisogna togliergli pressione»

LEAO – «Fossi in lui resterei. Per me il Milan è sempre stato il massimo. Vestire quella maglia, giocare a San Siro. Il Milan ora ha vinto lo scudetto, fa strada in Champions. Leao è forte ma può essere ancora più forte. Mi auguro che si convinca, per essere protagonista e al centro del progetto. Il rischio è che al City o al Real finisca poi per essere uno dei tanti. Se potessi dargli un consiglio, gli direi di diventare una bandiera del Milan, una cosa unica».