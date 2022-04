Inzaghi: «Siamo più avanti di quanto pensassi. Il rigore c’era ed era gol subito». Le parole del tecnico dell’Inter

Al termine di Juventus Inter, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole.

VITTORIA – «Sicuramente è una tappa fondamentale. In questo momento stiamo rincorrendo e volevamo rimanere in scia. Abbiamo perso punti e cercheremo di recuperarli nelle prossime partite».

PRESSIONI – «Sinceramente non sento tante pressioni, sono più avanti di quanto pensassi come risultati e trofei. Normale che all’Inter ci siano pretese però fa parte del nostro lavoro. E’ ancora lunghissima e i favoriti sono altri, anche se qualcuno dirà che siamo noi. Io ricordo all’inizio cosa si diceva e so che non si vinceva qui da tanto tempo».

FUTURO – «Io ho un contratto che la società mi ha chiesto di prolungare, sono stato io a dire di aspettare, perché bisogna avere dei risultati. Sette mesi sono stati offuscati con tre pareggi. Dobbiamo andare avanti, io la fiducia la sento, da parte di tutti, giocatori, dirigenza e curva».

RIGORE – «Il rigore c’era ed era gol sulla ribattuta. Non doveva essere ribattuto perché non c’era nulla. All’andata mi sono tolto la giacca e mi hanno espulso».

PARTITA – «Siamo stati poco in difficoltà ad essere sincero, la traversa loro era un fallo netto su Handanovic. Nella ripresa c’è stato il tiro di Zakaria ma i miei giocatori hanno fatto molto bene».