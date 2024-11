Inzaghi: «Grande Inter, dovevamo vincere noi. Di più non potevamo fare». Il commento a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli

Inzaghi a Dazn ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Napoli per 1-1 in cui l’ex Milan Calhanoglu ha sbagliato il rigore del possibile 2-1.

PARTITA– «Mi ha soddisfatto tutto. Dovevamo vincere noi. Nel secondo tempo non c’è stata partita. Siamo andati sotto su una palla inattiva, ma non ci siamo disuniti. Siamo stati molto bravi, ho fatto i complimenti ai ragazzi, soprattutto dopo la sfida contro l’Arsenal. Non mi aspettavo una gara del genere, un rigore sbagliato, due pali, ma di più non potevamo fare. 95 minuti contro un Napoli di cui conosciamo le qualità».

MOVIMENTI ATTACCANTI- «Avevamo di fronte una squadra, ma hanno lavorato bene. Ci hanno sempre tenuti uniti. Da allenatore devo lasciar da parte il risultato. Sarà un campionato molto equilibrato e sta venendo fuori, ma stasera ho visto una grande Inter. Sommer non ha fatto un intervento. Abbiamo creato e concesso quasi nulla ad una squadra che è prima in classifica».

LE PAROLE INTEGRALI A INTERNEWS24