Inter, Zhang fa festa nello spogliatoio: anche Handanovic scatenato

Il presidente dell’Inter Zhang potrebbe restare a Milano fino a fine stagione per supportare la squadra

Nella testa di Steven Zhang sta prendendo sempre più corpo l’idea di restare a Milano fino a fine stagione per essere più vicino alla squadra negli ultimi mesi di campionato e nella rincorsa alla seconda stella per la sua Inter.

Secondo quanto detto da La Gazzetta dello Sport, prima del match contro la Juventus, durante il consueto blitz in spogliatoio per caricare la squadra (abitudine ereditata dall’amico e consigliere Moratti), Steven è stato cercato da Andrea Agnelli. I due sono in ottimi rapporti e si frequentano anche fuori dal calcio. A fine gara, la sorpresa. Zhang scende insieme ai dirigenti per congratularsi con i giocatori e viene accerchiato dal gruppo festante. Il più scatenato è capitan Handanovic, ma non scherzano neppure Ranocchia, D’Ambrosio, Bastoni e Calhanoglu.