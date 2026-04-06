Inter Roma spegne le speranze: Napoli Milan ora vale un po’ meno! Ma la corsa Scudetto è davvero finita?

Inter Roma e un 5-2 che spegne o comunque diminuisce sensibilmente le speranze Scudetto di Napoli e Milan. Ma è davvero tutto finito?

Tifosi, allenatori e calciatori di Napoli e Milan è innegabile dire che si aspettassero qualcosa di diverso da Inter-Roma. Non solo non è arrivato un risultato che possa permettere alle due inseguitrici di guadagnare punti, ma addirittura è arrivato un risultato che dà forza e morale alla rosa di Cristian Chivu.

Con il 5-2 maturato a San Siro i nerazzurri, in attesa del match di questa sera in programma al Maradona, sono a +9 sui rossoneri e +10 sugli azzurri. Ma la lotta Scudetto è davvero finita?

Sicuramente per la squadra di Massimiliano Allegri diventa necessario vincere contro la formazione di Antonio Conte per restare a -6. A quel punto le ultime speranze (forse) sarebbero appese sul Como di Fabregas, prossimo avversario dell’Inter. Sembra molto, ma molto difficile, è necessario però vincere stasera!

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

La quota MILAN-TORINO OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su LOTTOMATICA e GOLDBET.