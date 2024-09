Inter Milan, DIALOGO Pavlovic-Fonseca! L’ULTIMA novità da Milanello STUPISCE i tifosi rossoneri

Inter-Milan, dialogo Pavlovic-Fonseca: il serbo potrebbe a sorpresa finire in panchina domenica sera nel derby. I dettagli

Come riferito da Sky, potrebbe esserci una clamorosa novità di formazione in vista del derby di domenica sera tra Inter e Milan. A Milanello c’è stato un importante confronto tra Paulo Fonseca e Pavlovic. Il difensore serbo può a sorpresa finire in panchina nella stracittadina.

C’è dunque la possibilità che dal primo minuto parta la coppia Gabbia-Tomori. Gli ultimi dubbi verranno sciolti solo nella rifinitura di domani ma l’ex Roma potrebbe stupire.