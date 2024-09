Inter Milan, CLAMOROSA mossa di Inzaghi in vista del derby! Il TITOLARISSIMO riposa in Champions League

Inter-Milan, clamorosa mossa di Simone Inzaghi in vista del derby di domenica: Lautaro Martinez riposa in Champions League

Notizia della tarda serata è stata quella della possibile esclusione dal primo minuto di Lautaro Martinez nella sfida di questa sera tra Manchester City ed Inter, valevole per la prima giornata di Champions.

Arrivano conferme anche dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ci racconta come Inzaghi ci stia davvero pensando a far rifiatare il Toro dal primo minuto. Nella rifinitura di ieri sono stati provati Thuram e Taremi nella coppia in attacco, con l’argentino che probabilmente partirà dalla panchina. Riposo precauzionale in vista del derby col Milan di domenica sera?