Inter Milan, Materazzi STRONCA Ibrahimovic: «Non mi fa NESSUNA impressione! Speriamo che in rossonero non torni LUI»

Inter-Milan, Marco Materazzi, ex nerazzurro, ha stroncato Zlatan Ibrahimovic in vista del derby di domenica sera: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha dichiarato:

PAROLE – «Beh, di solito è uno svantaggio approcciarsi al derby in questo modo, di solito vince chi sta peggio. Ma parliamo dell’Inter. Parliamo di una squadra che da due anni è la più forte in assoluto in Italia: a prescindere da chi gioca, l’identità è sempre quella. Manchester è stata esemplare in questo senso. Non pensare ai sei derby consecutivi già vinti, perché ti farebbero scendere in campo troppo leggero e non sarebbe una buona cosa. Quelle sono partite che hanno dentro sempre alcune componenti che sfuggono alla logica. Detto questo, ho in testa la settima vittoria di fila, so bene quel che significherebbe. E poi c’è quel numero. Si gioca il 22… come il 22 aprile no? È un buon segno per l’Inter. Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Visto che partita ha fatto Nicolò col City? Si capisce perché Guardiola lo voleva. Per me vale Rodri, è un ruolo diverso ma è a quel livello lì. Ibrahimovic? Mah, non mi fa nessuna impressione onestamente. Diciamo che sono parole che fanno parte del personaggio. Mi viene da dire questo, da tifoso dell’Inter: spero che il Milan non riprenda mai Paolo Maldini».