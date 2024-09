Inter Milan, Bianchin CONFERMA: «Fonseca RIVOLUZIONA tutto!». E RASSICURA su Maignan

Inter-Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha confermato la rivoluzione che Paulo Fonseca attuerà in vista del derby

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Bianchin, noto giornalista, ha fornito queste conferme sulla formazione del Milan che domani sera affronterà l’Inter nel derby:

PAROLE – «Paulo Fonseca ha provato Tammy Abraham e Alvaro Morata insieme, in un 4-4-2 iper offensivo. Giocherebbero il derby dall’inizio con Christian Pulisic e Rafa Leao. In difesa, molto probabile cominci Matteo Gabbia, con uno tra Tomori e Pavlovic. Nessun problema per Maignan: gioca».