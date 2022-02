Inter Milan, Sanremo: siparietto Amadeus-Pausini sul derby

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sanremo, siparietto Amadeus-Pausini nella settimana che porta all’importante derby di Milano tra Inter e Milan

Aria di derby ieri sera anche sul palco di Sanremo 2022. Dopo aver cantato Laura Pausini è stata raggiunta sul palco dell’Ariston da Mika e Alessandro Cattelan.

Al momento dei saluti è scattato il siparietto con Amadeus e Cattelan, noti tifosi dell’Inter. “Tu lo sai che mi vuoi far stare vicino a loro perché così siamo nerazzurri”, ha notato la cantante al conduttore del Festival. E lui ha sorriso: “E sì, siete nerazzurri“. “Ma a me questi colori non piacciono“, ha continuato scherzando la cantante.