Inter Milan, portieri decisivi: super Mike, Handanovic sbaglia

Derby da dimenticare per il capitano dell’Inter Samir Handanovic, il portiere del Milan Maignan vince la sfida tra i portieri

Una sfida nella sfida di Inter Milan era quella tra i due portieri, ed il verdetto del campo ha ribadito la superiorità di Maignan. Mentre Handanovic è stato protagonista in negativo sul gol di Giroud (troppo lento nell’andare a terra), il francese ha sfoderato diverse super parate nel primo tempo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan non è il sostituto di Donnarumma, ma è il portiere del Milan. Un giocatore entrato subito in sintonia con i tifosi, arrivato in Italia da campione della Ligue 1 e che, senza pressione sulle spalle, sta costruendo tassello dopo tassello la sua storia.