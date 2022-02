Inter Milan, le ultime dalla Pinetina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Poche ore al fischio d’inizio di Inter Milan: queste le ultime dalla Pinetina, in vista del Derby. Dal sito ufficiale del Milan:

QUI INTER

I nerazzurri, che comandano la graduatoria di Serie A con 53 punti, arrivano alla stracittadina quasi al completo, dovendo fronteggiare due sole assenze. La prima è quella di Joaquín Correa, fermo dalla partita di Coppa Italia contro l’Empoli per un problema muscolare. Non ci sarà il nuovo acquisto Robin Gosens, che deve smaltire un lungo infortunio al bicipite femorale che lo tiene ai box da fine settembre. I tre giocatori impegnati con le rispettive nazionali in Sudamerica (Vecino, Sánchez e Martínez) sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione di Inzaghi, così come Felipe Caicedo, secondo innesto del mercato di gennaio nerazzurro. Tre i diffidati: Martínez, Vidal e Brozović.

“Nel Derby di favoriti non ce ne sono mai con classifiche diverse e ancor di più adesso con due squadre forti, organizzate. – così Inzaghi in conferenza stampa – Faranno la differenza gli episodi e le motivazioni. All’andata il Milan era in un ottimo momento poi ha avuto una leggera flessione, anche per gli infortuni. Pioli è un ottimo allenatore e da Empoli in poi hanno fatto ottime gare”.