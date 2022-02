ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inter attesa dal derby di Coppa Italia contro il Milan: la probabile formazione di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi dovrebbe puntare sull’undici dei titolatissimi martedì sera nel derby di Coppa Italia contro il Milan.

In difesa rientrerà Skriniar dopo il riposo di Genova, mentre in attacco Lautaro Martinez è favorito per una maglia da titolare su Sanchez per affiancare Dzeko. Probabile convocazione – la prima in nerazzurro – per Gosens: l’ex Atalanta potrebbe giocare uno scampolo di partita nel secondo tempo.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.