Inter Milan, grana Lautaro Sanchez per Inzaghi: cosa succede

Con l’anticipo al sabato del Derby di Milano, Inzaghi deve ancora una volta fare i conti con i viaggi transoceanici dei suoi sudamericani

Come se non bastasse il rischio, sempre concreto, di possibili infortuni, Simone Inzaghi deve fronteggiare la ‘grana’ sudamericani in vista del Derby.

A causa del calendario compresso infatti, Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez torneranno a Milano solamente giovedì 3 febbraio. Ovvero poco più di 48 pre prima del Derby contro il Milan.

I due attaccanti potranno svolgere solo due sedute di allenamento prima della Stracittadina, in una situazione che ricorda molto da vicino quanto accadde già prima del match, poi perso in modo rocamblesco, contro la Lazio ad ottobre.