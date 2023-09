Inter Milan: l’aspetto da cui Pioli vuole partire per vincere il derby

Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan in Serie A. Ecco l’aspetto da cui vuole partire Pioli per vincere il match

Il derby tra Milan e Inter si avvicina. Dopo la sosta sarà fondamentale che Pioli dia alla squadra la fiducia per continuare a seguire il modello delle prime 3 partite e provare ad attaccare l’Inter o almeno a rispondere colpo su colpo agli attacchi nerazzurri.

Come riportato da Calciomercato.com l’aspetto psicologico e di autostima alla base per giocare una partita “alla pari” con l’Inter, mai battuta nel 2023, paradossalmente, in questo momento, è ancora più importante che vincerla.