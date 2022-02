Inter Milan, la probabile formazione dei neroazzurri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico nerazzurro deve sostanzialmente sciogliere solo un dubbio di formazione in vista del match col Milan

In vista del Derby di sabato pomeriggio, iniziano le grandi manovre tattiche nei rispettivi centri d’allenamento. Alla Pinetina Inzaghi si prepara ad accogliere Lautaro Martinez, mentre Alexis Sanchez tornerà a Milano solo in serata: il cileno farà quindi un solo allenamento -quello di domani – in vista della Stracittadina.

Proprio per questo il tecnico nerazzurro dovrebbe preferire il Toro al Niño Maravilla per lo meno dall’inizio. Ecco il probabile undici di Inzaghi secondo La Gazzetta dello Sport

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.