Inter-Milan, a caccia della semifinale: no, non è un derby di poco valore

Inter e Milan vanno a caccia della semifinale di Coppa Italia in un derby che può essere un crocevia per entrambe

Può sembrare un Inter-Milan di poca importanza quello di domani, ma nella realtà non lo sarà affatto. Un derby, innanzitutto, è pur sempre un derby e come tale, per citare una frase celebre, non va giocato ma va vinto. Inoltre, ci si gioca l’accesso ad una semifinale di Coppa Italia, ovvero al penultimo step prima della conquista di un trofeo che, visti anche gli ultimi anni, è comunque una soddisfazione.

Infine c’è da riscattare la brutta e pesante sconfitta contro l’Atalanta, la prima vera gara no del campionato rossonero. Una vittoria può dare una grandissima iniezione di fiducia ed al contempo una mazzata psicologica alla squadra di Conte, diretta inseguitrice in Serie A. Tutto ciò però potrebbe essere anche visto dal lato opposto, in caso di risultato negativo. Per questo, domani, sarà un derby da non sbagliare.