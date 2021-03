Le dichiarazioni di Andrea Pirlo in conferenza stampa in merito al rinvio di Inter-Sassuolo: ecco la posizione del club nerazzurro

Le dichiarazioni di Pirlo in conferenza stampa sul rinvio di Inter-Sassuolo non sono piaciute alla società nerazzurra che è infastidita per l’utilizzo dell’aggettivo “fortunati” in merito all’accaduto.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe accolto con fastidio queste dichiarazioni dato che l’Inter si sentirebbe penalizzata al rinvio in quanto impossibilitata ad affrontare il Sassuolo in un momento magico per i nerazzurri e vedrebbe un danno anche a livello psicologico legato alla classifica.