Inter, altro colpo di scena? Zhang valuta di bloccare l’affare Lukaku

Il presidente dell’Inter Zhang starebbe riflettendo sul futuro di Lukaku dopo le proteste dei tifosi nerazzurri per la cessione al Chelsea del belga

Potrebbe esserci un nuovo colpo di scena in casa Inter per il futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti belga sembrava ad un passo dal Chelsea, ma come riporta Gazzetta.it potrebbe esserci adesso un ripensamento da parte della proprietà.

Zhang infatti potrebbe cedere alle pressioni della dirigenza e soprattutto dei tifosi, infuriati per la possibile cessione del bomber ex Manchester United. Il presidente nerazzurro starebbe riflettendo in queste ore dalla Cina e valutare quale sarebbe la soluzione migliore per il club e la piazza. Intanto, l’offerta da circa 130 milioni di euro chiesta dall’Inter per il cartellino di Lukaku, non sarebbe ancora pervenuta nella sede di Viale della Liberazione.