Insigne: «Sto vivendo una favola. Jorginho da Pallone d’oro»

Lorenzo Insigne, numero 10 della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano.

FAVOLA NAZIONALE – «I giovani stanno vivendo una grande favola e questo è un bene anche per noi più grande. Sto vivendo anche io una grande favola, è la prima volta che gioco una competizione così importante da protagonista. Sono orgoglioso di indossare questa maglia e cerco di mettere in campo tutte le mie qualità. Prandelli e Conte anche mi hanno portato con loro, ma il 3-5-2 non era il mio modulo».

JORGINHO – «Viene da anni stupendi con il Chelsea. È un orgoglio per noi avere un giocatore come lui. Spero possa vincere il Pallone d’oro, siamo amici e se lo merita. Noi lo chiamiamo il Professore e siamo contenti di averlo».

MAGLIA NUMERO 10 – «È una grossa responsabilità, ma anche un orgoglio. Cerco di scendere in campo il più spensierato possibile, il mister dà tanti consigli a me e agli altri attaccanti».

NOTTI MAGICHE – «A me piace scherzare con il gruppo, mettiamo sempre musica. Io metto spesso musica napoletana, ma l’altra sera era una cosa che volevamo fare per i nostri tifosi che non avevano assistito alla partita allo stadio».