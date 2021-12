Insigne al Toronto? Cifra da capogiro per l’esterno. I dettagli

Il Toronto è pronto a fare follie per portare Lorenzo Insigne in Canada: sul tavolo 28 milioni in quattro anni per l’attaccante azzurro

Il Toronto vuole Lorenzo Insigne. Il Corriere dello Sport riporta che De Laurentiis gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, mentre lui vorrebbe il medesimo stipendio attuale: 5 milioni.

La trattativa è in stallo totale. L’offerta concreta è quella del Toronto. L’idea è portare Lorenzo in Mls proprio come fu con Giovinco: la proposta è di 7 milioni a stagione per 4 anni, più benefit. Con la possibilità mai scartata di anticipare l’affare, considerando che la stagione comincia a marzo.