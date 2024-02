Infortunio Tomori, rientro ad un passo: l’inglese convocato per quella partita. La situazione

Infortunio Tomori, il centrale vede finalmente il rientro: Pioli conta di averlo a disposizione per Lazio-Milan. Le ultime

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan c’è grande soddisfazione per le condizioni di Fikayo Tomori. Il centrale inglese, fermo dallo scorso 22 dicembre contro la Salernitana, è tornato ieri ad allenarsi parzialmente in gruppo a Milanello.

Il rientro è ormai ad un passo: difficile (ma non impossibile) vederlo tra i convocati già domenica contro l’Atalanta, nel mirino c’è la sfida del prossimo primo marzo all’Olimpico contro la Lazio.