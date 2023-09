Infortunio Sanchez: le condizioni del cileno in vista del derby

Le condizioni di Sanchez hanno tenuto in apprensione l’Inter in vista del derby contro il Milan. Le ultime sull’allenamento

In vista del derby contro il Milan, Inzaghi valuta chi avrà a disposizione e chi no. In tal senso le condizioni di Sanchez hanno tenuto in apprensione l’Inter.

Il cileno, a causa delle difficoltà logistiche nel rientro dal Cile, è infatti atterrato a Milano soltanto da poco. Da capire se potrà comunque svolgere una seduta personalizzata in serata o si allenerà direttamente col gruppo domani. Le sue condizioni, in ogni caso, lasciano tranquillo Inzaghi: il Nino Maravilla ha giocato tutta la partita con la sua nazionale e, al netto della normale necessità di ritrovare il ritmo partita, sarà a disposizione di Inzaghi e potrebbe trovare spazio a gara in corso.