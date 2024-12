Infortunio Okafor, lo svizzero alza bandiera bianca! Spugna gettata, salterà quell’appuntamento

Infortunio Okafor, l’attaccante svizzero alza bandiera bianca: non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la Supercoppa Italiana

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, che ha fatto un’analisi molto approfondita sulla situazione infortuni in casa Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, non avrà a disposizione Noah Okafor per la Supercoppa Italiana del prossimo 3 gennaio (semifinale con la Juve a Riyad).

L’ex Salisburgo, che si è infortunato dopo la gara pareggiata a San Siro contro il Genoa, tornerà con ogni probabilità a metà gennaio.