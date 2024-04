Infortunio Mancini: le ULTIME sulle condizioni del difensore verso Milan Roma

Arrivano novità importanti sulle condizioni di Mancini dopo l’infortunio in vista di Milan Roma. Le ultime

Mancini è uscito malconcio dal derby contro la Lazio, riportando un leggero infortunio per affaticamento, tale da costringerlo a svolgere un allenamento personalizzato nella seduta di ieri della Roma in vista del match di Europa League contro il Milan. In tal senso arrivano importanti novità:

come riportato dai colleghi di vocegiallorossa.it il difensore questa mattina si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e sarà a disposizione.