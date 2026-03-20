Infortunio Loftus-Cheek, l’inglese sta meglio e punta il Napoli! Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano noto per la sua gestione pragmatica dei momenti cruciali della stagione, inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel degli infortuni. In vista del rush finale di campionato, il Diavolo punta a recuperare elementi fondamentali per lo scacchiere tattico, regalando sorrisi al Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese che ha costruito con cura questo organico. Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, le notizie che filtrano da Milanello sono estremamente confortanti, specialmente per due pilastri della squadra.

Loftus-Cheek brucia le tappe: obiettivo Maradona

La notizia più attesa riguarda Ruben Loftus-Cheek, il potente centrocampista inglese capace di abbinare fisicità e inserimenti offensivi. Il calciatore era fermo ai box dopo il drammatico scontro con il portiere Corvi durante la sfida contro il Parma, incidente che gli era costato la frattura del processo alveolare della mascella.

Sebbene inizialmente si parlasse di uno stop forzato di almeno due mesi, il centrocampista dei rossoneri sembra pronto a stupire tutti. Grazie all’ausilio di uno speciale dispositivo di protezione, Loftus-Cheek potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo molto prima del previsto. L’obiettivo fissato dallo staff di Allegri e dal DS Tare è chiaro: riaverlo a disposizione per la delicatissima trasferta di Napoli in programma il prossimo 6 aprile.

Anche Gabbia vede il rientro dopo la sosta

Non solo centrocampo, perché anche la difesa del Milan si prepara a riabbracciare uno dei suoi leader silenziosi. Matteo Gabbia, il centrale difensivo cresciuto nel settore giovanile e diventato una certezza per la retroguardia, sta accelerando il percorso di recupero dopo l’operazione di inizio marzo per risolvere un problema di ernia inguinale.

Il difensore spera di accorciare i tempi per essere presente nella sfida contro la formazione guidata da Antonio Conte, il tecnico salentino che sta rendendo il Napoli un avversario temibile. Se la tabella di marcia venisse rispettata, Allegripotrebbe contare su Gabbia subito dopo la sosta per le nazionali, garantendo ai rossoneri quella solidità necessaria per affrontare il finale di stagione ai vertici.

Le strategie di Tare e Allegri

Il lavoro sinergico tra l’allenatore livornese e il Direttore Sportivo Igli Tare sta dando i suoi frutti anche nella gestione dei recuperi clinici. In un momento così delicato dell’anno, riavere la rosa al completo permetterà al Diavolo di affrontare gli scontri diretti con tutte le armi a disposizione. Il popolo rossonero incrocia le dita, sperando che il Maradona possa segnare il definitivo ritorno dei suoi beniamini.