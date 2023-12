Infortunio Leao, cresce l’attesa per gli esami: cosa filtra in casa Milan

Infortunio Leao, cresce l’attesa per gli esami di oggi: cosa filtra in casa Milan sulle condizioni del portoghese

La giornata di oggi sarà decisiva per capire se Leao potrà tornare in campo già contro l’Atalanta o dovrà aspettare ancora. Gli esami a cui si sottoporrà oggi diranno come si è evoluta la situazione dall’11 novembre scorso.

Se il quadro sarà confortante potrà essere di scena già a Bergamo, anche se comunque non da titolare. In caso contrario il Milan userà un po’ di prudenza in più e il portoghese si rivedrà sul campo di Newcastle.