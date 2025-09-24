Infortunio Leao, Di Stefano fa chiarezza sul portoghese! Questi i giorni decisivi, precisa sensazione a Milanello

Infortunio Leao, Di Stefano, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa alle condizioni del portoghese: le ultim

Cresce l’attesa per il big match di San Siro tra Milan e Napoli, e la notizia più attesa riguarda il rientro di Rafael Leao. A fare il punto della situazione è stato Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24 a Milanello, che ha confermato i progressi del calciatore portoghese. Le sue parole rafforzano le recenti dichiarazioni di Marco Landucci, vice dell’allenatore Massimiliano Allegri, il quale aveva già anticipato un possibile rientro di Leao.

I giorni decisivi per il rientro

“Tra domani e dopodomani attenzione perché saranno giorni determinanti per capire il recupero di Rafael Leao che sembra ormai avvenuto”, ha spiegato Di Stefano nel suo intervento. Il portoghese, assente dal 17 agosto, giorno della partita di Coppa Italia contro il Bari, ha trascorso quasi 40 giorni lontano dal campo. Un’assenza prolungata che, sebbene abbia superato il problema fisico, richiederà cautela per il pieno recupero atletico.

“Se tutto andrà per il verso giusto, se tutto andrà nel modo migliore, Rafa sarà disponibile per la gara contro il Napoli, io immagino dalla panchina“, ha aggiunto il giornalista. Questa scelta, che riflette la prudenza dello staff tecnico, è in linea con la filosofia di gestione dei giocatori di Massimiliano Allegri, supportato dal direttore sportivo Tare. Non c’è alcuna intenzione di affrettare i tempi e mettere a rischio la salute di un giocatore così fondamentale per le ambizioni del Milan.

Un’arma in più per Massimiliano Allegri

Il rientro di Leao, anche se non dal primo minuto, rappresenta un’aggiunta di grande peso per il Milan. Avere un giocatore con le sue capacità in panchina offre ad Allegri un’opzione offensiva di lusso da poter utilizzare a partita in corso, a seconda dell’andamento del match. “Di sicuro dal punto di vista medico ha superato il problema al polpaccio e di conseguenza sarà un giocatore in più – e che giocatore in più – a disposizione di Allegri“, ha chiosato Di Stefano.

La notizia, riportata da Sky Sport 24, alimenta l’entusiasmo dei tifosi rossoneri, che sperano di vedere il loro idolo in campo anche solo per uno spezzone di gara. La presenza di Leao nel gruppo, unita al lavoro meticoloso del direttore sportivo Tare e dell’allenatore Allegri, infonde grande fiducia per una sfida che si preannuncia cruciale per il prosieguo della stagione del Milan.