Infortunio Kjaer, il danese ancora out: ecco da quanto tempo non gioca

Il difensore del Milan, Simon Kjaer è ancora alle prese con l’infortunio: nemmeno un allenamento con la squadra ed è out da tanto

Presenza quasi fissa nell’infermeria del Milan, Simon Kjaer è ancora alle prese con l’infortunio che non gli consentirà di prendere parte al match di stasera dei rossoneri contro l’Atalanta. Il danese, nonostante sia in ripresa dai problemi fisici, alza nuovamente bandiera bianca. In totale sono 41 i giorni di assenza dal campo.

Tuttosport rivela un dettaglio non da poco relativo al lavoro svolto dal calciatore verso il recupero: a differenza di Rafael Leao, il difensore non si è ancora mai allenato con la squadra, ma sempre a parte.