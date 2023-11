Infortunio Kjaer, oggi giornata decisiva: le ultime sul centrale in vista dell’Udinese

Infortunio Kjaer, oggi giornata decisiva per il danese: il centrale punta l’Udinese dopo il lavoro personalizzato di ieri

La giornata di oggi in casa Milan sarà molto importante per capire la disponibilità di Simon Kjaer in vista della gara di sabato contro l’Udinese.

Dopo il lavoro personalizzato sul campo di ieri, come riferito da Tuttosport, c’è grande fiducia sul fatto che il classe ’89 torni oggi ad allenarsi in gruppo rendendosi di fatto arruolabile per la sfida contro gli uomini di Cioffi.