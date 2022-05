Infortunio Ibrahimovic, stilato il programma di recupero dello svedese

Dopo l’operazione per risolvere l’infortunio al ginocchio, Zlatan Ibrahimovic comincerà immediatamente la propria riabilitazione

Zlatan Ibrahimovic vuole continuare a giocare a calcio e come riporta il Corriere della Sera ha bene in mente il piano per tornare in campo.

Dopo l’operazione al ginocchio, Ibra rimarrà altri due giorni in ospedale a Lione per poi cominciare da subito il programma riabilitativo agli ordini del prof. Mazzoni, medico sociale del Milan.