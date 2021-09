Infortunio Ibrahimovic: le novità sulle condizioni dello svedese

Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Milanello, ha fatto il punto sulle condizioni di Ibrahimovic in vista della gara contro l’Atletico

«Notizia di pochi istanti fa, adesso abbiamo la conferma che Ibrahimovic domani non ci sarà, ha appena lasciato il centro tecnico di Milanello, davvero 3-4 minuti fa, il che vuol dire che non si allenerà neanche nell’orario con la squadra e quindi domani per lui sarà forfait, era già annunciato però adesso abbiamo la conferma»