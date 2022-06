Infortnunio Ibrahimovic: il recupero procede, la data del possibile rientro

Procede il recupero di Zlatan Ibrahimovic dall’infortunio che lo ha costretto ad operarsi. Ecco quando potrebbe rientrare

Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna voglia di mollare nonostnte che ha richiesto un intervento in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, con rinforzo laterale e riparazione meniscale.

Come riportato da Calciomercato.com lo stop che subirà il campionato a causa dei Mondiali permetterà allo svedese di perdere meno partite e anche se non è possibile stabilire una data precisa, verosimilmente Zlatan punterà a una delle prime partite del 2023 per il suo rientro.