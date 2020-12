Infortunio Ibrahimovic: lo svedese punta la Juventus nel giorno dell’epifania

Infortunio Ibrahimovic: il centravanti sfrutterà la pausa di campionato per recuperare. Nel mirino c’è la Juventus il 6 gennaio

Infortunio Ibrahimovic: il centravanti svedese è attualmente fermo a causa di una soffusione emorragica al soleo del bicipite sinistro. Pausa preziosa per Zlatan che sfrutterà questi giorni per recuperare il più velocemente possibile ma senza forzare troppo.

Impossibile rivederlo in campo contro il Benevento per il 3 gennaio ma ci sono caute speranze per Pioli di riavere il proprio leader in campo il prossimo 6 gennaio contro la Juventus.