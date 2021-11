MN24 – Milan Femminile, Codina out per un problema muscolare: le ultime

Milan Femminile, tegola per Maurizio Ganz: il fastidio muscolare di Codina verrà rivalutato nei prossimi giorni

Brutta tegola per il Milan. Codina oggi ha dato forfait per un fastidio muscolare. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami più precisi per capire l’entità dell’infortunio, come appreso dalla nostra redazione.

Maurizio Ganz incrocia le dita e spera di ricevere notizie positive per quella che è una calciatrice molto importante all’interno del gruppo rossonero. È questa l’unica nota stonata della vittoria convincente di oggi contro il Pomigliano.