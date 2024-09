Infortunio Bennacer, cosa c’è DIETRO IL SUO STOP: può crearsi un NUOVO SCENARIO. Le ultimissime sui rossoneri

Pessime notizie in casa Milan. Come riportato da un comunicato ufficiale postato dall’Algeria, il centrocampista ha rimediato un problema fisico in allenamento al polpaccio. Il giocatore, dunque, non parteciperà alla seconda partita della sua nazionale.

Quando tornerà in Italia si potranno dare informazioni più dettagliate. Una cosa, però, è certa: il Milan ha in programma tre partite durissime, contro Venezia, Liverpool e Inter e, l’algerino, potrebbe anche saltarle tutte.