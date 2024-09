Infortunati Milan, Pedullà conferma TUTTO: «Tegola PESANTE, ecco quanto starà fermo»

Infortunati Milan, Alfredo Pedullà conferma le indiscrezioni della mattinata odierna: Saelemaekers out due mesi

Anche Alfredo Pedullà ha confermato i due mesi di stop per l’ex Milan Saelemaekers, oggi alla Roma:

PAROLE – «La Roma dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers per quasi due mesi. Il giocatore belga, uscito ieri al 50′ della sfida contro il Genoa, ha sostenuto sia ieri sera sia stamattina degli esami approfonditi che hanno confermato la necessità di intervenire chirurgicamente alla caviglia destra vista la presenza di una frattura composta poco sotto il perone. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Una tegola non da poco per De Rossi che dovrà fare a meno dell’ex Milan per circa due mesi. Il suo rientro è previsto per novembre».