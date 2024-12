Infortunati Milan, speranza Loftus-Cheek-Musah: i due centrocampisti sorprendono Fonseca, nel mirino quell’appuntamento

Infortunati Milan, cresce la speranza in casa rossonera di riavere Musah e Loftus-Cheek disponibili per la Supercoppa Italiana

Il Milan, dopo la sofferta vittoria di ieri sera contro il Verona, si appresta a riaccogliere in gruppo, in previsione dell’impegno del 29 dicembre contro la Roma, Morata, Pulisic, Bennacer e Jovic.

Per quanto riguarda invece Musah e Loftus-Cheek, entrambi salteranno la gara contro i giallorossi, ma c’è la speranza di riaverli per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita (il 3 gennaio 2025 il Milan giocherà la semifinale contro la Juventus, poi il 6 gennaio è in programma l’eventuale finale contro una tra Inter e Atalanta).