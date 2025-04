Infortunati Milan, Conceicao riflette: domani giornata decisiva, scenario totalmente aperto

Condividi via email

Infortunati Milan, Sergio Conceicao deve sciogliere il dubbio riguarda alla presenza di Maignan con l’Atalanta: domani giornata decisiva

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, deve sciogliere il dubbio relativo alla presenza di Mike Maignan nella sfida di domenica sera a San Siro contro l’Atalanta.

Dopo il brutto scontro di Udine con Alex Jimenez e i 7 giorni di stop come da protocollo, domani Maignan tornerà in gruppo: se le sensazioni saranno positive (il francese spinge per giocare) l’ex Lille sarà regolarmente tra i pali altrimenti giocherebbe Sportiello con Maignan di nuovo titolare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.