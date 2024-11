Infortunati Milan, Fonseca sorride! Luce in fondo al tunnel, ecco quando tornerà a disposizione

Infortunati Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, può esultare per le condizioni di Ismael Bennacer: rientro a fine gennaio

Ospite sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto in casa Milan sull’infortunio di Ismael Bennacer. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Io penso che entro un mese lo rivediamo con i compagni, lo rivediamo in campo, però poi bisogna tornare a essere in condizione per giocare una partita importante. Quindi io ho sempre saputo fine gennaio». Il portoghese incrocia le dita.