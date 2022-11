Infantino sul divieto della vendita di alcolici in Qatar: «Non muori se non bevi per tre ore». Le parole del presidente Fifa

Gianni Infantino ha parlato in conferenza stampa del divieto di vendita di bevande alcoliche negli stadi e nei suoi dintorni. Ecco le parole del presidente Fifa:

«Se questo è il problema più grosso per questo Mondiale firmo subito, me ne vado in spiaggioae mi rilasso fino al 18 dicembre… Non muori se non bevi per tre ore».