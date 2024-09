Indagini Ultras, Alfonso Iadavaia: «Vittime delle FRANGE CRIMINALI, Inter e Milan…». Le ultimissime notizie

Sui molteplici arresti degli Ultras di Inter e Milan è intervenuto anche Alfonso Iadevaia, dirigente della Squadra Mobile che ha coordinato le operazioni di arresto. Le sue parole a Radio Radio:

LE PAROLE- «Non ci sono allo stato rapporti di connivenza con le società Inter e Milan, che sono vittime di frange criminali all’interno delle tifoserie. Il tema è tenere fuori dai profitti ogni tentativo di infiltrazione. Occorrerà capire come le società possano tenere fuori certi appetiti economici e certi interessi mafiosi dal business del calcio. Non ci sono state denunce di estorsioni, le attività criminali sono emerse dalle intercettazioni. Ad oggi non abbiamo evidenze che questa cosa si possa ripercuotere domani in manifestazioni violente.»