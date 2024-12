Incocciati sicuro: «La confusione al Milan non fa più notizia: se vengono meno loro...»

Le dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio di Incocciati: «La confusione al Milan non fa più notizia: se vengono meno loro…»

Le dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio di Incocciati sul Milan:

PAROLE – «Che ci sia confusione non fa più notizia. Io nel Milan certe problematiche le ho vissute. Tutto diventa più difficile così. Se poi vengono meno anche giocatori che devono garantire equilibri e darti degli esempi, allora anche il miglior allenatore può fare poco. I calciatori sanno capire le difficoltà e sta a loro stessi far vedere come si risolvono. Non so cosa accadrà».