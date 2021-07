Incidente d’auto a Varese: muore la madre di Costacurta

Incidente d’Auto in provincia di Varese, muori a 84 anni la madre di Alessandro “Billy” Costacurta

Come riportato da Il Giorno Varese, grave lutto nella famiglia Costacurta. In un incidente in auto, causato probabilmente da un malore improvviso, muore Margherita Beccegato, mamma di Alessando ‘Billy’ Costacurta, ex calciatore del Milan e della Nazionale.

Lo schianto è avvenuto questa mattina a Cavaria con Premezzo, centro del Basso Varesotto non lontano da Milanello e vicino a Jerago con Orago, il paese della famiglia Costacurta.