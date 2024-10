Inchiesta Ultras Milan, il RETROSCENA sul comportamento della Curva mette i BRIVIDI! C’entra LUCCI, tutti i dettagli

Inchiesta Ultras Milan, il retroscena sul comportamento della Curva è assolutamente da condannare: c’entra Lucci, i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, emergono nuovi dettagli sul comportamento della Curva Sud del Milan, finita sotto l’occhio della Procura di Milano.

La Curva Sud del Milan, secondo la Procura, stava anche “facendo cassa” con la sete dei tifosi del Secondo Anello Azzurro. Una delle richieste estorsive riguardava “700 birre a € 2 l’una”, in particolare riconducibili al leader della Curva Sud, Luca Lucci. Avrebbe intimidito i gestori dei bar dello stadio per assicurarsi 700 birre, destinate ai gruppi di tifosi organizzati, al prezzo complessivo di € 1.500 a partita (ovvero € 2,14 a birra anziché i € 6 standard richiesti al pubblico). Il gruppo avrebbe poi rivenduto le birre a € 5, distribuendo un biglietto colorato che consentiva ai “fan privilegiati” di saltare la fila e risparmiare € 1. Il profitto di circa € 3 per birra finiva nelle casse del gruppo.